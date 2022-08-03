Опубликована фотография галактики Колесо Телеги от телескопа Уэбба

Астрономы НАСА опубликовали снимок галактики ESO 350-40, полученный телескопом Уэбба

Астрономы НАСА опубликовали новые фотографии галактики ESO 350-40, также известной как Колесо Телеги, которые были сделаны космическим телескопом имени Джеймса Уэбба. Детальные изображения, доступные на сайте НАСА, раскрывают подробности о звездообразовании и черной дыре в центре галактики.

Галактика Колесо Телеги располагается примерно в 500 миллионах световых лет от Земли в созвездии Скульптора. Ее необычная форма, состоящая из внешнего и внутреннего колец, является результатом столкновения большой спиральной галактики и меньшей галактики. Из-за этих отличительных особенностей астрономы относят ESO 350-40 к кольцевым галактикам, которые менее распространены, чем спиральные галактики, такие как Млечный Путь.

Изображение: NASA

Яркое ядро ​​Колеса Телеги содержит огромное количество горячей пыли, а в самых ярких областях находятся гигантские молодые звездные скопления. Во внешнем кольце, которое расширялось в течение примерно 440 миллионов лет, преобладают процессы звездообразования и вспыхивают сверхновые. Возникновение новых звезд происходит благодаря столкновению кольца с окружающим газом.

Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) помогает обнаруживать молодые звезды, которые скрыты пылью. На полученном изображении объекты, наблюдаемые NIRCam, окрашены в синий, оранжевый и желтый цвета, при этом синие точки являются звездами или очагами звездообразования. Однако для изучения более мелких деталей пылевых облаков требуется прибор среднего инфракрасного диапазона (MIRI), результаты наблюдения которого выделены красным цветом на составном изображении.

MIRI позволил разглядеть области, богатые углеводородами и другими химическими соединениями, а также силикатной пылью. Эти регионы образуют ряд спиралевидных спиц, которые образуют скелет галактики. Колесо Телеги будет продолжать трансформироваться, и наблюдения Уэбба дают представление, как она будет развиваться в будущем.