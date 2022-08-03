Молдавия нашла альтернативу российскому газу

Вице-премьер Молдавии Спыну: древесина ивы может стать альтернативой российскому газу

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о неожиданной замене российскому газу. Об этом сообщает tv8.md.

Отмечается, что древесина ивы может стать альтернативным источником энергии для республики. По его словам, ивы являются источником биомассы. Он добавил, что из нее «можно сделать другое топливо, которое может быть использовано государственными учреждениями или гражданами».

Спыну подчеркнул, что альтернативный источник энергии может стать реальным только в ближайшие годы, так как ивы только предстоит вырастить.

Ранее президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото признал отсутствие альтернативы российскому газу. «Япония не может отказаться от импорта российского СПГ из-за резкого роста цен на энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики», — сказал он.