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На Украине заявили об огромных потерях ВСУ в Песках под Донецком

Украинский доброволец Гнездилов заявил об исчерпанных военными ВСУ возможностях в Песках

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные находятся на грани потери поселка Пески под Донецком и несут большое количество потерь личного состава — ресурсы практически исчерпаны. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны», — говорит Гнездилов.

Доброволец также добавил, что украинские военные в Песках, где он сейчас находится, несут большие потери.

В Народной милиции ДНР ранее заявляли, что подразделения республики при поддержке войск ВС РФ ведут успешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Также сообщалось, что в Песках взяты в плен пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Кошечкина
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