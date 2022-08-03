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Главу регионального управления Росздравнадзора задержали после обысков

В Новосибирске главу управления Росздравнадзора Хрусталеву задержали после обысков

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске задержали главу регионального управления Росздравнадзора Елену Хрусталеву. Об этом в среду, 3 августа, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на источник.

По сведениям издания, вместе с ней на 48 часов был задержан начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александр Махнев.

2 августа сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД провели обыски в территориальном Росздравнадзоре. Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», правоохранители выявили там финансовые махинации с возможным ущербом в 150 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги похищались под видом оплаты расходов на транспорт.

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Елизавета Новикова
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