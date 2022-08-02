В Росздравнадзоре Новосибирска прошли обыски

В Новосибирской области силовики провели обыски в территориальном Росздравнадзоре

В Новосибирской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД провели обыски в местном Росздравнадзоре. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает РБК.

По данным издания, руководителя территориального органа Елену Хрусталеву и начальника финансового и кадрового обеспечения Александра Махнева российские силовики заподозрили в незаконном получении денег. Позже информацию об обысках в оперативных службах подтвердили и агентству ТАСС, однако причину оперативных мероприятий не уточнили.

29 июля сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) и ФСБ задержали высокопоставленного полицейского из руководства УМВД по Башкирии по подозрению в коррупции.