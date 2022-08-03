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Грузовой лифт с людьми рухнул в помещении KFC в Москве

В Москве при падении грузового лифта в помещении KFC пострадали три человека

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В помещении KFC на севере Москвы рухнул грузовой лифт. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в результате происшествия пострадали три человека — 18-летний молодой человек, а также две женщины 24 и 27 лет. Предварительно, они получили переломы.

По данным столичной прокуратуры, лифт упал со второго этажа. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Также была подтверждена информация о трех пострадавших Прокуратура организовала проверку охраны труда и соблюдения техники безопасности на предприятии, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Ранее в Новой Москве грузовой лифт зажал и сломал ногу сотруднице магазина «Дикси». На кадрах с моментом происшествия видно, что работники магазина пытались освободить пострадавшую, однако устройство, начало движение вниз.

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Константин Лысяков
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