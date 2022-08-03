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На Украине назначили главу утерянной Херсонской области

Кабмин Украины одобрил кандидатуру Янушевича на пост главы утерянной Херсонской области

Фото: РИА Новости

Кабинет министров Украины одобрил кандидатуру Ярослава Янушевича на пост главы утерянной Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Как сообщает агентство УНИАН, Янушевич назначен главой подконтрольных Киеву территорий Херсонской области, однако российские войска еще 15 марта взяли под контроль весь регион.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил с этой должности Геннадия Лагуту. Обязанности главы региона временно исполнял Дмитрий Бутрий.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион является исторически русской землей, и назвал его нахождение в составе Украины исторической ошибкой.

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Алевтина Запольская
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