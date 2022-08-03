На Украине назначили главу утерянной Херсонской области
Кабмин Украины одобрил кандидатуру Янушевича на пост главы утерянной Херсонской области
Кабинет министров Украины одобрил кандидатуру Ярослава Янушевича на пост главы утерянной Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Как сообщает агентство УНИАН, Янушевич назначен главой подконтрольных Киеву территорий Херсонской области, однако российские войска еще 15 марта взяли под контроль весь регион.
9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил с этой должности Геннадия Лагуту. Обязанности главы региона временно исполнял Дмитрий Бутрий.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион является исторически русской землей, и назвал его нахождение в составе Украины исторической ошибкой.