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В Херсоне задержали экс-сотрудников спецподразделения МВД Украины

Источник ТАСС: в Херсоне задержаны бывшие сотрудники спецподразделения «Корд» МВД Украины

Фото: РИА Новости

Спецслужбы задержали в Херсоне бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Корд», в тайнике обнаружено оружие и взрывные устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Херсонской области.

Как рассказал собеседник агентства, в ходе обыска бывшие сотрудники спецподразделения сообщили о месте схрона с оружием и взрывными устройствами, которые «в дальнейшем украинские спецслужбы должны были использовать для проведения диверсионно-террористической деятельности».

В конце июля бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Дмитриев, курировавший вербовку в ДНР, сдался российским силовикам. Он отвечал за контрразведку и подрывную деятельность в Донбассе. Также он работал в СБУ: сначала служил в Херсонской области, а затем в Киеве. По словам экс-полковника, его работу курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) Украины.

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Марина Совина
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