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Кремль сообщил о ежедневных докладах Путину о коронавирусе

Песков заявил, что Путин ежедневно получает доклады по ситуации с COVID-19 в России

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады о ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Разумеется, эта ситуация отслеживается на ежедневном уровне правительством. Президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства [главы Роспотребнадзора Анны] Поповой», — сказал представитель Кремля.

Комментируя вопрос о росте заболеваемости COVID-19 в России, Песков отметил, что недостатка информации у президента быть не может.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 14 638 случаев заражения коронавирусом. Накануне число заболевших за 24 часа составило 9560.

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Никита Абрамов
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