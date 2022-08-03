Студент напал на одногруппника с мачете из-за любовного треугольника

Times Now News: в Индии студент напал одногруппника с мачете из-за ревности к подруге

26-летний Чандра Бхушан Бхардвадж из штата Уттар-Прадеш, Индия, стал жертвой нападения своего одногруппника из-за любовного треугольника. Об этом сообщает Times Now News.

Индиец Судханшу Шекхар напал на Бхушана с мачете из-за ревности к подруге. По данным полиции, обвиняемый поддерживал дружеские отношения с девушкой, которая позже начала общаться с его одногруппником.

Друг Бхушана рассказал, что Шекхар напал на студента, прежде чем тот успел среагировать, и нанес ему несколько тяжелых ранений ножом в шею, голову и руки. Пострадавший был немедленно доставлен в травматологический центр и прооперирован. По словам врачей, жизненно важные органы не задеты.

Обвиняемый задержан другими студентами и передан полиции.

Ранее сообщалось, что 21-летний Мохаммед Адель из Египта убил однокурсницу Наиру Аршаф после того, как она отказалась выходить за него замуж. Суд потребовал казнить убийцу студентки в прямом эфире.