Суд потребовал казнить убийцу студентки в прямом эфире

Daily Mail: суд в Египте потребовал казнить убийцу студентки в прямом эфире

В египетском городе Эль-Мансур суд приговорил убийцу студентки к повешению и потребовал, чтобы казнь транслировалась в прямом эфире. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Мохаммед Адель убил однокурсницу Наиру Аршаф после того, как она отказалась выходить за него замуж. Мужчина подкараулил девушку возле университета и на глазах студентов и сотрудников вуза нанес ей несколько ножевых ранений в шею и грудь. Аршаф скончалась на месте.

Суд потребовал изменить законодательство страны и разрешить прямую трансляцию казней убийств. Авторы инициативы полагают, что это поможет избежать подобных преступлений в будущем. «Трансляция даже части подготовки к казни может достичь цели устрашения, которой не достигает трансляция вынесения самого приговора», — говорится в письме, направленном в парламент.

Адвокат убийцы Фарид Эль-Диб заявил, что у стороны защиты остается 60 дней для обжалования приговора.

Ранее сообщалось, что в Гонконге приговорили к 16 годам тюрьмы бывшего студента из Китая, который мечтал о смертной казни. Он напал с ножом для фруктов на четырех женщин, занимавшихся традиционной гимнастикой в одном из гонконгских парков.