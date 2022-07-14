Мечтавший о смертной казни мужчина напал на четырех женщин с ножом

AsiaOne: в Гонконге мечтавшего о смертной казни мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы

В Гонконге приговорили к 16 годам тюрьмы бывшего студента из Китая, который мечтал о смертной казни. Об этом сообщает AsiaOne.

11 октября 2019 года 26-летний Лю Юэ Тэн напал с ножом для фруктов на четырех женщин, занимавшихся традиционной гимнастикой в одном из гонконгских парков. Сначала мужчина ранил в шею и спину 58-летнюю Лам Кинг-Кинг, затем принялся бить ножом ее знакомых. При этом ни одна из жертв нападения не получила серьезных ран.

Тан уверяет, что пошел на преступление, поскольку хотел покончить с собой. Ему не хватало духа расстаться с жизнью самостоятельно, поэтому он решил совершить убийство и получить смертный приговор. В Гонконге с 1993 года действует мораторий на смертную казнь, однако мужчина утверждает, что планировал вернуться в материковый Китай и сознаться в преступлении там.

После нападения на женщин Тэн действительно уезжал в КНР, но вскоре вернулся, причем перекрасив волосы. Впрочем, это не помешало сотрудникам полиции вычислить его и задержать в одном из отелей.

Родители Тэна направили в суд письмо, в котором рассказали, что их сын с детства подвергался издевательствам сверстников из-за неких «проблем с мышцами сфинктера», а суицидальные мысли посещали его еще в третьем классе школы. Они также обратили внимания суда на то, что их сын несколько раз пытался покончить с собой.

Несмотря на это, судья Эстер Тох Ле Пин заявила, что преступления Тэна слишком серьезны, и общество нуждается в защите от него. Она также назвала мужчину трусом и сказала, что он пытался убить ни в чем не повинных женщин, чтобы переложить заботы о своем умерщвлении на правительство.

Тэн полностью признал вину и был приговорен к 16 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что житель Индии покончил с собой из-за невкусной еды, которую готовила жена. После очередной ссоры из-за стряпни супруги мужчина ушел к знакомому и совершил суицид.