В России впервые за год возросли продажи масок

Wildberries: впервые за год в России возросли продажи масок

Продажи масок в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 впервые выросли за год — более чем в 2 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries.

«Согласно данным продаж на Wildberries за последние 2 недели, с 18 по 31 июля 2022 года, в России впервые в этом году вырос спрос на защитные маски, до этого их продажи постепенно снижались. С 18 по 31 июля 2022 года продажи одноразовых масок на Wildberries в штуках выросли на 124 процента по сравнению с началом месяца, с 1 по 14 июля 2022 года», — говорится в сообщении. Спрос на многоразовые защитные маски при этом вырос на 80%, а на антисептики – на 17 процентов по сравнению с началом месяца.

В компании полагают, что причиной этому могли стать увеличение заболеваемости коронавирусом и рекомендаций властей использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Также отмечается, что россияне предпочитают приобретать маски в больших количествах. В наборе из 100 штук средняя цена одной маски находится на минимальном за последние три года уровне — она составляет около 1 рубля 30 копеек за одну штуку против 31 рубля на пике, который был в 2020 году.

В СРО «Ассоциация независимых аптек» агентству сообщили о том, что в ближайшее время ажиотажа на маски, как и роста цен на них, не ожидается. Последнее время вновь появился спрос на антисептики и маски, однако он минимальный. Запасы этих позиций большие, повода для беспокойства нет, — сообщили в ведомстве.

По данным на 2 августа, в России выявили 9560 случаев заражения коронавирусом. Также в России за сутки зафиксировали 48 летальных исходов. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло более 18 миллионов человек.