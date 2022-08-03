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Бывшего руководителя аппарата главы МЧС задержали за превышение полномочий

В Москве экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова задержали за превышение полномочий

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве задержали бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова по делу о превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Об этом в среду, 3 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие требует поместить его в СИЗО до 1 октября 2022 года. Фабула дела пока не уточняется. Отмечается, что экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время Сойников нигде не трудоустроен, а ранее он занимал пост руководителя аппарата министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

13 июля сообщалось, что в Москве суд арестовал экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении полномочий. По данным следствия, ущерб от его действий составил 323 миллиона рублей.

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Елизавета Новикова
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