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Россиянина задержали за ложное минирование моста в Крыму

В Крыму задержали 52-летнего мужчину, совершившего ложный вызов о минировании моста

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Крыму правоохранители задержали 52-летнего местного жителя за сообщение о лжеминировании моста. Об этом в среду, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, вечером 2 августа в полицию позвонил фигурант и сообщил, что он заминировал участок дороги между Красноперекопском и Армянском с помощью 15 килограммов взрывчатки. Силовики выехали для осмотра места происшествия, но угрозы не обнаружили.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Брянской области 16-летнего подростка из поселка Клетня осудят за рассылку заведомо ложных сообщений о минировании торговых центров и учебных учреждений в 12 регионах России.

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Екатерина Власова
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