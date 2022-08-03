Найден способ отвадить мух от жилья с помощью целлофанового пакета

The Sun: целлофановый пакет с водой за дверью может отпугнуть от жилья мух

Наполненный водой целлофановый пакет может отвадить мух от жилья, рассказала в TikTok блогерша, ведущая свою страницу под псевдонимом @tcfamalam. Найденный ею способ отпугнуть насекомых с помощью обычного предмета приводит издание The Sun.

По словам женщины, ее семья живет рядом с фермерским хозяйством, и поэтому мухи часто залетают в дом. Однажды она увидела в социальных сетях совет повесить рядом с дверью пакет с водой для отпугивания насекомых. «Я решила подстраховаться и повесила два. По всей видимости, мухи думают, что это пчелиный улей, сработало», — рассказала в ролике она.

Сразу же после того, как женщина воспользовалась лайфхаком из сети, к ней в дом не залетела ни одна муха. Через два дня тиктокерша сообщила подписчикам, что за это время она видела в доме не больше пяти мух, хотя обычно их прилетали сотни. «Это безусловно большая разница!» — порадовалась она.

В комментариях ей также порекомендовали положить в пакет медные монеты. «Мухи подумают, что это глаза хищника, и улетят», — объяснил один из подписчиков.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений РГАУ-МСХА имени Тимирязева Сергей Попов подсказал способ борьбы с тлей на смородине. По словам Попова, зеленое калийное мыло можно использовать против тли весной, когда на молодых листьях смородины из-за красногалловой тли могут появиться покрасневшие вздувшиеся округлые участки — галлы.

