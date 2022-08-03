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Стало известно о пропавших сотрудниках Ozon после пожара на складе в Подмосковье

Губернатор Воробьев заявил, что местонахождение 2 сотрудников склада Ozon не установлено

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Местонахождение двух сотрудников склада Ozon после пожара в городском округе Истра не удалось установить. Об их пропаже заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает РИА Новости.

Центр медицины катастроф подтвердил информацию об одном погибшем и 11 пострадавших в результате случившегося. По данным Воробьева, склад маркетплейса после пожара спасти не удастся.

«Мы контролируем ситуацию, спасатели работают. Первая и главная задача была – вывести людей, чтобы не допустить жертв среди работников. Сейчас нам важно не дать распространиться огню», — подчеркнул Воробьев. Его слова приводятся в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Он также пояснил, что сейчас в Истре развернут штаб.

Ранее в экстренных службах рассказали, что поджог рассматривается как единственная из версий пожара на складе Ozon в Подмосковье.

Пожар на складе интернет-магазина Ozon начался днем 3 августа. Из здания эвакуировали более тысячи человек. У строения обрушилась крыша, а также часть стены.

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Анна Щербакова
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