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Глава МИД ФРГ призвала создать с США партнерство на равных

Глава МИД ФРГ Бербок призвала усилить военный потенциал ЕС для партнерства на равных с США

Фото: Bernd von Jutrczenka / Reuters

Необходимо укреплять трансатлантическое партнерство, однако теперь Европа должна быть с США на равных. Для этого европейские страны должны усилить свой стратегический и военный потенциал. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит Spiegel.

По словам министра, Германия готова «проложить путь» к принципиально новому партнерству западных государств. Бербок указала, что европейцы должны укрепить стратегический потенциал, «чтобы иметь возможность взаимодействовать с США на равных». Она назвала это партнерством в руководстве.

Чтобы достичь нового типа трансатлантического партнерства, Германия и Европа должны полностью переориентировать свою политику безопасности, отметила глава немецкого МИД. Она подчеркнула, что речь больше не идет о партнерстве США и Германии. Теперь объединенная Европа будет вести дела с США на равных. По словам Бербок, это требует укрепления военного потенциала, именно поэтому ФРГ и начала увеличивать расходы на оборону.

В июне Spiegel сообщал, что правительство Германии одобрило план расходов на общую сумму 100 миллиардов евро. Эти деньги предназначены для увеличения боеготовности армии. Так, на покупку новых истребителей Eurofighter, транспортных вертолетов, а также американских истребителей F-35 на замену многоцелевых самолетов Tornado бундесвер планирует потратить 40 миллиардов евро.

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Алина Гончарова
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