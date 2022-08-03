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Мир предупредили о новом транспортном кризисе

Maersk предупредила мир о логистическом кризисе

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Датская транспортная компания Maersk, специализирующаяся на морских перевозках, предупредила мир о вероятности нового логистического кризиса, пишет CNBC.

По оценке Maersk, в нынешнем году произойдет замедление глобального спроса на контейнерные перевозки, особенно чреватое на фоне повышенной заполненности складов, которая наблюдается сейчас.

Осложнение в отрасли происходит на фоне других проблем, среди которых перегруженности логистических цепочек и спада доверия со стороны клиентов и потребителей. По прогнозам Maersk, спрос на морские контейнеры по итогам 2022 года будет колебаться в диапазоне от минус одного до плюс одного процента.

Во втором квартале объем грузоперевозок Maersk снизился на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти это связано с уходом компании с российского рынка после начала спецоперации на Украине.

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Платон Щукин
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