Мир предупредили о новом транспортном кризисе

Maersk предупредила мир о логистическом кризисе

Датская транспортная компания Maersk, специализирующаяся на морских перевозках, предупредила мир о вероятности нового логистического кризиса, пишет CNBC.

По оценке Maersk, в нынешнем году произойдет замедление глобального спроса на контейнерные перевозки, особенно чреватое на фоне повышенной заполненности складов, которая наблюдается сейчас.

Осложнение в отрасли происходит на фоне других проблем, среди которых перегруженности логистических цепочек и спада доверия со стороны клиентов и потребителей. По прогнозам Maersk, спрос на морские контейнеры по итогам 2022 года будет колебаться в диапазоне от минус одного до плюс одного процента.

Во втором квартале объем грузоперевозок Maersk снизился на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти это связано с уходом компании с российского рынка после начала спецоперации на Украине.

