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В Германии нашли средство для борьбы с энергокризисом

Немецкий депутат Котре: энергокризис в ФРГ можно побороть, запустив «Северный поток-2»

Фото: Bodo Marks / dpa

В Германии начался процесс перехода на альтернативную энергетику, который требует использования природного газа. Возможный энергокризис можно избежать при запуске "Северного потока-2" и продлении срока эксплуатации АЭС. Такое мнение высказал агентству ТАСС представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

«Получение энергии ветра и солнца зависит от погоды, а газ должен заполнять возможные пробелы, — рассказал депутат. — Российский газ самый доступный, практичный и экологически чистый. На протяжении десятилетий он приносил пользу германской промышленности и потребителям. Другие варианты более сложные и дорогие, их реализация требует времени».

Представитель партии заявил, что члены правительства ФРГ опасаются народных волнений, если энергетический кризис усугубится. «Решение простое: отменить санкции, принять в эксплуатацию "Северный поток-2", вернуться к атомной энергетике и вырабатывать электроэнергию из угля», — нашел способ Котре.

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Германия планирует полностью перейти на зеленую энергетику к 2045 году. Изначально власти рассчитывали в ходе этих процессов сделать ставку на российский газ, но после начала спецоперации на Украине Берлин решил отказаться от этого энергоносителя уже к 2024 году.

10 сентября 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства «Северного потока-2», однако 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации проекта после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Юлия Мискевич
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