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Кремль оценил вероятность возвращения к обязательной вакцинации от COVID-19

Песков: вопрос о возвращении вакцинации от COVID-19 для ряда граждан не стоит на повестке

Фото: Bai Xueqi / XinHua / Globallookpress.com

Вопрос возвращения к обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда граждан пока не стоит на повестке дня. Так вероятность ужесточения антиковидных мер оценил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Нет. Этот вопрос пока не стоит на повестке дня», — заявил Песков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в России из-за подвидов омикрона. В то же время главный санитарный врач страны пояснила, что их распространение не ведет к более тяжелому течению заболевания и увеличению количества занятых коек.

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Алина Гончарова
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