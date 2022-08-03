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Минобороны России обвинило ВСУ в намеренном обстреле домов и мест раздачи помощи

Минобороны России обвинило Киев в намеренном обстреле жилых домов и мест раздачи гумпомощи

Фото: РИА Новости

Киев приказывает Вооруженным силам Украины (ВСУ) намеренно обстреливать рынки, кварталы жилых домов, а также места раздачи гуманитарной помощи. С таким обвинением в адрес украинских властей выступило Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

«Продолжаются обстрелы рынков, вокзалов, жилых кварталов, мест раздачи гуманитарной помощи в Донецке, Ясиноватой, Горловке, Макеевке, Святогорске и многих других городах Донбасса», — уточнил заместитель главы российского военного ведомства Александр Фомин. Он добавил, что одновременно с этим в сети появляется много фейковой информации о якобы преступлениях российских военнослужащих.

Фомин подчеркнул, что попустительство Киеву со стороны западных стран, а также стремление украинских властей скрыть свои преступления привело к трагедии в Еленовке в ДНР — обстрелу со стороны ВСУ места содержания их же военнопленных. «Пользуясь покровительством Запада, киевские власти не ограничивают себя никакими моральными или юридическими нормами», — констатировал он.

В ночь на 29 июля Вооруженные силу Украины обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS СИЗО в Еленовке, где находились пленные украинские военные. В результате удара погибли 50 человек, 73 военнопленных и восемь сотрудников СИЗО получили ранения.

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Игорь Дмитров
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