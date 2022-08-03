Бывший сотрудник Ozon раскрыл подробности об эвакуации из горящего склада

Бывший сотрудник Ozon: охрана спала во время пожара на складе на Новорижском шоссе

Охранники склада Ozon спали во время пожара на складе, их разбудил сотрудник отдела обучения, утверждает бывший сотрудник компании Сергей (имя изменено — «прим. Ленты.ру»), ссылаясь на знакомых работников помещения на Новорижском шоссе. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что один из старших сотрудников забежал проверить, покинули ли его подчиненные объект, и теперь числится пропавшим.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети распространилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

«Из штатных сотрудников, по моей информации, один из старших участка забежал на склад, чтобы удостовериться, что все подчиненные с его участка покинули склад. Он не вернулся, числится потерянным, — сказал Сергей. — Сигнал тревоги не сработал, охрана спала. Один из сотрудников обучения забежал на склад и разбудил охрану, но это случилось уже во время пожара».

Ранее глава подмосковного городского округа Истра счел несоблюдение техники безопасности предварительной причиной крупного пожара на складе Ozon.