Странам Европы дали рекомендацию насчет нефти

ЕС посоветовал импортерам нефти официально подтверждать отсутствие в смеси сырья из России

Евросоюз опубликовал документ, согласно которому странам блока запрещено покупать российскую нефть, смешанную с сырьем другого происхождения. Союз также посоветовал импортерам официально подтверждать отсутствие нефти из России в смесях, сообщается в официальном журнале ЕС.

Согласно данной рекомендации, покупатели сырья должны будут включать в договор купли-продажи пункт, в котором экспортер указывает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти. Также в пункте должно быть прописано, что в этом случае экспортер несет договорную ответственность за любые неверные заявления.

ЕС также предупредил насчет запрета импортеров сырой нефти и/или нефтепродуктов. Они должны гарантировать, что, даже если импортируется нефть, по большей части произведенная в другой стране, в ней не будет примесей российского сырья. «[Доказать наличие или отсутствие в смеси российской нефти] можно с помощью различных средств, таких как доказательства происхождения нефти, загруженной на судно, или, если возможно, с помощью результатов химических анализов», — сообщается в документе.

2 июня ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичное нефтяное эмбарго. Оно касается морских поставок и вступит в силу в декабре. 2 июля Еврокомиссия представила разъяснения по запрету на российскую нефть. Оказывается, под эмбарго попадет не только нефть в чистом виде, но и в составе смесей (блендов). На такой шаг идут ради борьбы с физическими и юридическими лицами, которые могут попытаться обойти санкции. При этом ЕС разрешил ввозить на территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных нефтеперерабатывающих заводах.