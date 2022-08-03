Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Странам Европы дали рекомендацию насчет нефти

ЕС посоветовал импортерам нефти официально подтверждать отсутствие в смеси сырья из России

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Евросоюз опубликовал документ, согласно которому странам блока запрещено покупать российскую нефть, смешанную с сырьем другого происхождения. Союз также посоветовал импортерам официально подтверждать отсутствие нефти из России в смесях, сообщается в официальном журнале ЕС.

Согласно данной рекомендации, покупатели сырья должны будут включать в договор купли-продажи пункт, в котором экспортер указывает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти. Также в пункте должно быть прописано, что в этом случае экспортер несет договорную ответственность за любые неверные заявления.

ЕС также предупредил насчет запрета импортеров сырой нефти и/или нефтепродуктов. Они должны гарантировать, что, даже если импортируется нефть, по большей части произведенная в другой стране, в ней не будет примесей российского сырья. «[Доказать наличие или отсутствие в смеси российской нефти] можно с помощью различных средств, таких как доказательства происхождения нефти, загруженной на судно, или, если возможно, с помощью результатов химических анализов», — сообщается в документе.

2 июня ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя частичное нефтяное эмбарго. Оно касается морских поставок и вступит в силу в декабре. 2 июля Еврокомиссия представила разъяснения по запрету на российскую нефть. Оказывается, под эмбарго попадет не только нефть в чистом виде, но и в составе смесей (блендов). На такой шаг идут ради борьбы с физическими и юридическими лицами, которые могут попытаться обойти санкции. При этом ЕС разрешил ввозить на территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных нефтеперерабатывающих заводах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Комментатор UFC осудил призывы вернуть в США баскетболистку Грайнер
Зеленский признал превосходство российской армии в Донбассе
Ситуацию с газом в Европе назвали выгодной для России
Студент напал на одногруппника с мачете из-за любовного треугольника
В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном
Житель Подмосковья выбросил из окна компьютер и попал в автомобиль
Россияне избили подростков за смех в элитном ЖК и попали на видео
Разработан материал из наночастиц для очистки воды от антибиотиков
Сотрудники Mango начнут получать двойную зарплату
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.