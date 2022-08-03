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Мощный пожар на складе Ozon в Подмосковье сняли из самолета

Дым от мощного пожара на складе Ozon в Подмосковье сфотографировали из окна самолета

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Огромный столб дыма от мощного пожара, который произошел на складе Ozon в Подмосковье, удалось сфотографировать из окна самолета. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадре виден поднимающийся на большую высоту черный столб дыма.

О пожаре в городском округе Истра Московской области стало известно 3 августа. На снятых сотрудниками кадрах видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма. Со слов работников следует, что пожар начался во время обеда.

Позднее компания в комментарии для «Ленты.ру» заявила в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе в Подмосковье. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи.

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Никита Абрамов
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