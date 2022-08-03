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Российский полицейский получил срок за устроенную аварию и бегство с места ДТП

Российскому инспектору ДПС дали условный срок за устроенную аварию с двумя пострадавшими

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омской области 29-летний полицейский получил три года условного срока за устроенную аварию и бегство с места ДТП. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, утром 31 октября 2021 года в Омске инспектор ДПС на автомобиле Mercedes-Benz S350 проехал на перекрестке на красный свет, что привело к столкновению с Nissan Sunny. Пострадали 58-летний водитель иномарки и его 60-летняя пассажирка, которые получили тяжелые травмы, а полицейский скрылся с места происшествия.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 264 («Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека») Уголовного кодекса (УК) РФ. Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел, свою вину он не признал.

В июле Центральный районный суд Тюменской области арестовал 37-летнего майора юстиции, начальника по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Тобольский», обвиняемого в убийстве родственника.

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Владимир Седов
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