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Российского полицейского арестовали за убийство родственника

В Тобольске суд поместил полицейского в СИЗО до 16 сентября за убийство брата жены
Ярослав Постников

Ярослав Постников. Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Центральный районный суд Тюменской области арестовал 37-летнего майора юстиции, начальника по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков межмуниципального отдела (МО) МВД России «Тобольский», обвиняемого в убийстве родственника. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 16 сентября 2022 года.

Полицейский в минувшие выходные отдыхал на даче вместе с супругой и ее братом, в какой-то момент мужчины поссорились, и майор забил родственника до смерти.

Ранее стало известно, что в Балашове два бывших сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) попали под суд за превышение должностных полномочий.

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Екатерина Власова
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