Российские полицейские забрали 38 коробок с сигаретами и попали под суд

Под Саратовом осудят двух полицейских, забравших 38 коробок с контрафактными сигаретами

В Балашове два бывших сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) попали под суд за превышение должностных полномочий. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Саратовской области.

По данным следствия, 13 ноября 2021 года полицейские забрали 38 коробок с контрафактными сигаретами, которые были вещдоками по уголовному делу. По решению суда их должны были уничтожить, однако стражи порядка распорядились ими по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) Главного управления МВД по региону.

Ранее стало известно, что в Новосибирске полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном».