Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российские полицейские забрали 38 коробок с сигаретами и попали под суд

Под Саратовом осудят двух полицейских, забравших 38 коробок с контрафактными сигаретами

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Балашове два бывших сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) попали под суд за превышение должностных полномочий. Об этом в пятницу, 15 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Саратовской области.

По данным следствия, 13 ноября 2021 года полицейские забрали 38 коробок с контрафактными сигаретами, которые были вещдоками по уголовному делу. По решению суда их должны были уничтожить, однако стражи порядка распорядились ими по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) Главного управления МВД по региону.

Ранее стало известно, что в Новосибирске полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном».

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max
Маммолог рассказал о мифах вокруг рака молочных желез у женщин
Названа дата боя Емельяненко с Дациком
Тело пропавшего россиянина на Эльбрусе нашли спустя три дня
В ЛНР сообщили о контроле союзных сил над путями отхода из Соледара и Северска
Россиянин поджег остановившего его инспектора ГИБДД
В России захотели «ликвидировать» два населенных пункта
Девушка провела 18 минут в сломанном солярии и показала новую внешность
Врач назвал опасные для дачников растения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.