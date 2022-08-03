Срок учебы в российской магистратуре решили сократить до одного года

Минобрнауки намерено сократить обучение в магистратуре по ряду специальностей в РФ до года

Срок обучения в магистратуре по ряду специальностей в России решили сократить до года. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова из интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» приводит ТАСС.

По словам Фалькова, инициативу с изменением образовательных программ планируют внести уже осенью.

«Один год вполне достаточно, но он необходим иной раз для того, чтобы специалист стал более высокого класса либо более высоким было качество образования», — заявил глава Минобрнауки.

В мае стало известно о планах России отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему обучения. Фальков рекомендовал отнестись к Болонской системе как к «прожитому этапу».

Также он заявлял, что отказ от Болонской системы образования обусловлен новыми условиями, в которых оказалась страна, и тем, что ее внедрение не привело к достижению определенных целей, касающихся качества образования.