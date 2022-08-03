Минздрав Литвы сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране

В Литве выявили первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает портал LRT.

По данным Минздрава, заболевшему мужчине больше 40 лет, он гражданин Литвы и недавно вернулся из другой европейской страны.

Как сообщают в ведомстве, состояние пациента стабильное, он продолжает лечение дома.

Ранее стало известно о первой смерти пациента с оспой обезьян в Европе. Случай зарегистрирован в районе Валенсии. Подчеркивается, что окончательные причины смерти человека еще предстоит выяснить. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.

В России первый случая заболевания был выявлен 12 июля. Заболевшим оказался молодой человек, вернувшийся в страну из Европы. Его уже выписали из больницы.