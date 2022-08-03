Терапевт раскрыла опасность отеков

Терапевт Киселева рассказала, что отеки могут свидетельствовать о серьезных болезнях

Врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселева в беседе с «Известиями» раскрыла опасность отеков. По ее словам, они могут свидетельствовать о серьезных болезнях, например, варикозе, одностороннем лимфостазе и опухолях, сдавливающих сосуды.

Специалист порекомендовала немедленно обратиться к врачу, если пациент обнаруживает у себя односторонний отек. Она подчеркнула, что само появление стойких отеков говорит о наличии патологии, поэтому необходимо обследовать сосуды, почки, сердце, нервную и иммунную системы, функции щитовидной железы.

Киселева напомнила, что в летний сезон вероятность отекания выше, поскольку сосуды расширяются на фоне жаркой погоды, чтобы охладить организм. Больше всего отекам подвержены конечности, особенно нижние.

Для снижения риска врач дала совет сократить время пребывания на открытом солнце, изменить рацион, в том числе сбалансировать питание, пить больше чистой воды, ограничить продукты, провоцирующие жажду, например, соль, специи, сладкие напитки, а также больше двигаться.

«Если же выполнение данных рекомендаций не приводит к уменьшению отеков, а тем более если отек односторонний, то обязательно нужно обратиться к терапевту. Отечный синдром может быть симптомом очень грозных болезней самых разных органов и систем, а также сам таит в себе серьезные последствия для здоровья», — заключила Киселева.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина призвала снизить количество соли в рационе для снижения риска развития гипертонии. Тем, кто привык к соленым блюдам, диетолог порекомендовала добавлять в блюда соль с пониженным содержанием хлорида натрия.

