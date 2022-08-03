Стилист оценила новый наряд Долиной фразой «эротизм и излишняя сексуальность»

Стилист Иванова назвала образ Ларисы Долиной в облегающем комбинезоне излишне чувственным

Стилист Надежда Иванова оценила новый образ советской и российской эстрадной певицы Ларисы Долиной в облегающем комбинезоне с фразой «у меня диссонанс». Комментарий эксперта приводит «Экспресс-газета».

Специалистка отметила, что наряд знаменитости вызывает у нее двойственные ощущения. Так, по ее мнению, он привлекает к себе внимание, что для артистки является плюсом. Однако в то же время он не соответствует возрасту и статусу звезды, заявила собеседница издания, назвав внешний вид Долиной слишком откровенным.

«Эротизм и излишняя сексуальная чувственность — это все-таки, мне кажется, прерогатива более молодых и дерзких дам», — пояснила Иванова, добавив, что исполнительница достойна более элегантных образов.

В июле сообщалось, что Долина снялась в облегающем наряде и восхитила фанатов. На размещенных кадрах 66-летняя знаменитость позировала в черно-белом комбинезоне с леопардовым принтом. Также образ звезды дополняли белый корсет, который поддерживал ее грудь, и черные кожаные сапоги на высокой платформе и каблуке.