Ведущий «России 1» не увидел причин смущаться из-за показа гей-порно в эфире

Ведущий «60 минут» Попов не увидел пропаганду в показе отрывка гей-порно в ток-шоу

Ведущий шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» и депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что в демонстрации фрагментов гей-порнофильма с актером Билли Херрингтоном в эфире программы не было гей-пропанды. Его комментарий приводит издание «Подъем».

«Все это было сделано исключительно в информационных целях осознанно мной. Мы лишь показали зрителям, на кого собираются поменять в Одессе наши соседи памятник Екатерине II», — объяснил Попов. Он также не увидел причин беспокоиться из-за демонстрации картины в эфире. «Что там кого смутило, я не понимаю», — признался депутат.

По словам телеведущего, в эфире не было продемонстрировано никаких запрещенных законом действий. «Так что все эти обвинения в наш адрес не стоят выеденного яйца. И люди, которые их выдвигают, руководствуются собственными комплексами, как мне кажется», — заключил он.

Отрывки порнофильма с актером Билли Херрингтоном показали в эфире «60 минут» 2 августа. Участники шоу обсуждали петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом снести памятник Екатерине II в Одессе и заменить его на статую гей-порноактера. Ранее петиция собрала 25 тысяч подписей и украинский лидер попросил горсовет Одессы рассмотреть инициативу.