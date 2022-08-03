В ЛНР объяснили запрет украинских военных на эвакуацию мирных жителей

Офицер НМ ЛНР Марочко объяснил, что ВСУ удерживают мирных жителей для прикрытия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запретили мирным жителям эвакуироваться с территорий республик. Мотивы украинских военных объяснил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, об этом сообщает РИА Новости.

«Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться — им реально перекрыли дорогу, сказали: "Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие"», — рассказал офицер.

По его словам, украинские военные удерживают мирных граждан, занимая позиции в их же квартирах. В лучшем случае ВСУ разрешают жителям эвакуироваться в ближайшие погреба.

Ранее Марочко рассказал, что украинские военнослужащие запретили эвакуироваться мирным гражданам в Артемовске. «Эвакуироваться запрещается даже женщинам с детьми», — добавил он.

Ранее сообщалось, что следующей целью бойцов ЛНР после взятия Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) станет Артемовск. Одной из задач при штурме ТЭС было по максимуму сберечь станцию, рассказал командир 1-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии старший лейтенант Александр Прошин с позывным Прохор.