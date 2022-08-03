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Спрогнозирован ответ Китая на визит Пелоси на Тайвань

SCMP: китайские военные самолеты будут пересекать границу с Тайванем после визита Пелоси

Фото: Ann Wang / Reuters

Китайские власти после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будут проявлять все больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым сторонам до сих пор удавалось сохранить мир. Такой прогноз сделали эксперты в статье для издания South China Morning Post.

Отмечается, что речь идет о так называемой «срединной линии» в Тайваньском проливе — опознавательной зоне противовоздушной обороны острова и морской исключительной экономической зоне.

После визита Пелоси, вероятно, все больше военных самолетов КНР будут пересекать границу и дольше оставаться на тайваньской стороне в качестве «демонстрации силы и недовольства», пишет издание.

Авторы материала считают, что китайские власти постепенно будут все больше игнорировать «срединную линию», фактически превращая ее в несуществующую.

Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

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Марина Совина
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