Песков назвал провокацией визит Пелоси на Тайвань

Пресс-секретарь Путина Песков назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань чистой провокацией

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это чистая провокация. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован в регионе этим визитом, нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии», — добавил Песков.

По его словам, подобные инструменты не должны использоваться для достижения каких угодно политических целей.

Ранее самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Суньшань в Тайбэе, следующим пунктом назначения в ее азиатском турне станет Южная Корея. Предположительно, самолет будет сопровождаться истребителями Военно-воздушных сил Тайваня до безопасного участка в Южно-Китайском море и затем возьмет курс на Сеул.