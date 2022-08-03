Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Песков назвал провокацией визит Пелоси на Тайвань

Пресс-секретарь Путина Песков назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань чистой провокацией

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — это чистая провокация. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован в регионе этим визитом, нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не линия, направленная на поддержку свободы и демократии», — добавил Песков.

По его словам, подобные инструменты не должны использоваться для достижения каких угодно политических целей.

Ранее самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Суньшань в Тайбэе, следующим пунктом назначения в ее азиатском турне станет Южная Корея. Предположительно, самолет будет сопровождаться истребителями Военно-воздушных сил Тайваня до безопасного участка в Южно-Китайском море и затем возьмет курс на Сеул.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Шредер на встрече с Путиным интересовался запуском «Северного потока-2»
При пожаре на складе Ozon погиб человек
Британии пообещали астрономическую инфляцию
В московском ресторане KFC сорвался лифт с людьми
В Литве выявили первый случай заражения оспой обезьян
ФСБ задержала двух мужчин за попытку подкупа топ-менеджера российского фонда
Бывший футболист «Спартака» умер в возрасте 43 лет
Джиган расцеловал фото Самойловой на капоте подаренного ему Mercedes
Песков оценил состояние здоровья Путина
В горящем в Подмосковье складе Ozon обрушилась крыша
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.