В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах

Белгородский глава Гладков объявил о закрытии школ в пяти районах, приграничных с Украиной

Школы и детские сады в пяти районах Белгородской области, которые расположены в пятикилометровой приграничной с Украиной зоне, будут временно закрыты. Такое объявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава российского региона заверил, что дети из Белгородского и Шебекинского районов, округов Красная Яруга, Грайворон, Борисовка продолжат учебу в других учреждениях.

Тогда как в четырех других приграничных муниципальных образованиях — Вейделевка, Волоконовка, Валуйки и Ровеньки — учебный год начнется с 1 сентября в традиционном формате, разъяснил Гладков.

«Надеюсь, вы согласитесь, что вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребенка и каждого взрослого — безусловный приоритет в нашей деятельности», — подчеркнул белгородский губернатор.

Ранее власти Белгородской области приняли решение продлить высокий уровень террористической опасности до 8 августа.

20 июля Гладков заявлял, что Украина обстреляла приграничные территории Белгородской области. Сообщалось о пяти снарядах, которые повредили четыре жилых дома и клуб в Нехотеевке. В результате обстрела погиб местный депутат.