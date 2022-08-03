Ozon сообщил о штатном срабатывании противопожарных систем на сгоревшем складе

Ozon сообщил, что при возгорании на складе сработали все внутренние системы пожаротушения

Все внутренние противопожарные системы сработали штатно при возгорании на складе Ozon в Московской области. Об этом заявила директор по коммуникациям компании Мария Заикина, ее слова передает ТАСС.

«Загорелся один из блоков, сработали все внутренние системы пожаротушения, оповещения. Людей быстро эвакуировали. Пожарные прибыли быстро», — сказала она.

По словам Заикиной, на складе были свои группы пожарной и производственной безопасности, а также проводились регулярные тренировочные эвакуации, что поспособствовало тому, что люди быстро покинули горящее здание.

После эвакуации, добавила она, сотрудников развезли по ближайшим населенным пунктам, а также организовали выезд медицинских бригад.

О пожаре на складе Ozon стало известно 3 августа. В сети появилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее компания в комментарии для «Ленты.ру» привела подробности случившегося. По словам представителей организации, пожар на складе Ozon произошел в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новорижском шоссе, всех сотрудников удалось эвакуировать.