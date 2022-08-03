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Швейцария ввела санкции в отношении Сбербанка

Швейцария сообщила о заморозке активов Сбербанка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Швейцария ввела санкции в отношении российского Сбербанка, следует из сообщения на сайте Федерального совета государства.

«Активы крупнейшего банка России — Сбербанка — заморожены, ему запрещается предоставлять финансирование, экономические ресурсы или технические услуги. Представлены исключения для обеспечения корректного завершения сделок и продажи дочерних предприятий Сбербанка», — уточняется в публикации.

Одновременно страна приняла и другие новые санкции в отношении России, связанные с военной операцией на Украине. Так, Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении российского золота.

Меры вступают в силу 3 августа, они касаются в первую очередь запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из России. Также запрещены услуги, связанные с этими товарами.

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Платон Щукин
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