Девушка сделала 600 тату по всему телу и назвала один минус от своей внешности

Модель Эмбер Люк призналась, что не может устроиться на работу из-за 600 тату на теле

Австралийская модель Эмбер Люк, тело которой на 99 процентов покрыто татуировками, назвала один минус от своей необычной внешности. Об этом пишет Daily Mail.

Так, девушка отметила, что долгое время не может устроиться на работу, поскольку ее модификации смущают менеджеров по персоналу и потенциальных нанимателей. «Не буду лгать, трансформация ограничила мои возможности, но я не переживаю по этому поводу. В любом случае, мне не хотелось бы работать с людьми с узким мышлением, которые будут обращать внимание не на мои профессиональные качества, а на яркую внешность», — призналась Люк.

Известно, что на все 600 рисунков и прочие трансформации внешности героиня материала потратила более 250 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей). Одной из самых обсуждаемых в сети манипуляций, сделанных австралийкой, стало пигментирование глазных яблок, из-за которого она едва не лишилась зрения.

В июле Эмбер Люк призналась, что не жалеет о своих трансформациях несмотря на то, что они сделали ее несамостоятельной. Девушка признается, что периодически страдает от кратковременной потери зрения и судорог в теле. Тем не менее она считает, что татуировки помогли ей почувствовать свою силу и выносливость.