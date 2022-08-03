Канада выделит 40 миллионов долларов Украине на хранение зерна

Канада выделит 40 миллионов долларов Украине на создание хранилищ для зерна

Канада при содействии ООН выделит 40 миллионов долларов на создание зернохранилищ на территории Украины. Предполагаемая помощь покроет 25 процентов от общего предполагаемого дефицита зернохранилищ. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте украинского Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Из общей емкости хранилищ в 75 миллионов тонн 14 процентов складских помещений повреждены или разрушены, 10 процентов расположены на оккупированных Россией территориях и около 30 процентов остаются заполненными 22 миллионами тонн прошлогоднего урожая, ожидающего экспорта», — сообщило министерство.

Главной целью подобных мер станет обеспечение складских мощностей для хранения урожая украинских производителей, а также поддержание глобальных цепочек поставок продовольствия. Инициатива позволит хранить дополнительно 2,4 миллиона тонн зерна в период с 2022 по 2023 год вместе с соответствующей технической поддержкой и оборудованием.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что судно под флагом Сьерра-Леоне, которое вышло из порта Одессы в утром 1 августа, прибыло в Стамбул. До этого было известно, что Razoni успешно преодолел «зерновой коридор». После прохождения пролива Босфор он направится в порт Триполи (Ливан).

Соглашение о вывозе украинского зерна и другого продовольствия через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.