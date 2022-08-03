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В Китае отреагировали на попытки Запада исключить Россию из переговоров

В МИД Китая назвали попытки Запада исключить Россию из переговоров некорректными

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг отреагировал на попытки некоторых западных стран исключить Россию из международных переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Западные страны сейчас пытаются не разговаривать с Россией вовсе, исключить ее из международных дискуссий. Мы не думаем, что это корректно», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в любом случае намерена участвовать в саммите G20 в том или ином формате. Пресс-секретарь президента России отметил, что график двусторонних встреч еще не сформирован. Песков заверил, что российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту.

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Марина Совина
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