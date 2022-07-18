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Кремль заявил о намерении России участвовать в саммите G20

Песков заявил, что Россия в любом случае намерена участвовать в саммите G20

Фото: Shutterstock

Россия в любом случае намерена участвовать в саммите G20 в том или ином формате. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 18 июля, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что график двусторонних встреч еще не сформирован. Песков заверил, что российская сторона продолжает участвовать в подготовке к саммиту.

«Имеем приглашение на саммит, и в дальнейшем будут приниматься решения по целесообразности того или иного участия в этом саммите. Участие в любом случае будет», — сказал представитель Кремля.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала, что, если ее выберут премьер-министром, она встретится с российским лидером на саммите G20, вызовет его на разговор и «осадит». В свою очередь, глава МИД России Мария Захарова заявила, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

В свою очередь первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сравнил министра иностранных дел Великобритании с главным героем мультфильма «Храбрый заяц». По словам сенатора, Трасс заочно огрызается на всех российских лидеров, а при встрече поджимает хвост.

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Анна Щербакова
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