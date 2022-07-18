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В Совфеде отреагировали на планы Трасс встретиться с Путиным

Сенатор Джабаров заявил, что Трасс заочно огрызается на всех российских лидеров
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Toby Melville / Reuters

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сравнил министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с главным героем мультфильма «Храбрый заяц». Так он отреагировал в Telegram на планы Трасс встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам сенатора, Трасс заочно огрызается на всех российских лидеров, а при встрече поджимает хвост. «Лиз Трасс — редкая хвастунишка! И, по-видимому, не очень образованная», — заявил Джабаров.

Член Совфеда напомнил, что заяц из советского мультфильма громко хвалился, что не боится волка и даже может его съесть, что вызвало восхищение у остальных. «Все они пели, плясали, шумели так громко, что в итоге привлекли внимание волка. А потом для "храброго зайца" наступили минуты ужаса и страха», — заключил сенатор.

Ранее Трасс пообещала, что, если ее выберут премьер-министром Великобритании, она встретится с Путиным на саммите G20, вызовет его на разговор и «осадит». В свою очередь, глава российского МИД Мария Захарова заявила, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

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Сергей Истомин
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