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Зеленский признал превосходство российской армии в Донбассе

Президент Украины Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Донбассе

Фото: Jorge Silva / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский признал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донбасса. Очередное видеообращение главы государства опубликовано в YouTube-канале офиса президента страны.

По словам Зеленского, украинские военнослужащие не могут превзойти российскую армию в артиллерии и живой силе, что чувствуется в боевых столкновениях, особенно в районах поселка Пески, города Авдеевка и на других направлениях.

«Там просто ад. Этого даже не описать словами», — заявил украинский лидер.

Тем не менее глава государства выразил надежду, что ситуацию смогут изменить поставленные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине дополнительной военной помощи на полмиллиарда долларов. Новый пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

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Варвара Кошечкина
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