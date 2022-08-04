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Российский врач назвала еду для борьбы с прыщами

Врач-диетолог Анна Алехина назвала яйца и творог продуктами для борьбы с прыщами

Фото: Unsplash

Российский врач-диетолог Анна Алехина назвала продукты, которые помогут в борьбе против высыпаний на коже. Комментарии спортивного нутрициолога приводит телеканал «Москва-24».

Так, чтобы решить проблему прыщей, необходимо включить к свой рацион еду с содержанием селена. По словам Алехиной, данный элемент является мощным антиоксидантом. «Питание, богатое селеном, будет способствовать очищению кожи, защитит ее от преждевременного старения, солнечных ожогов, пигментации и рака», — рассказала специалистка и добавила, что микроэлемент есть в бразильских орехах, рыбе и морепродуктах. Кроме того, он также содержится в цельнозерновом хлебе, яйцах, мясе и твороге.

Помимо прочего, медик порекомендовала обратить внимание на продукты, которые содержат цинк, витамины С и Е. Названные элементы регулируют работу сальных желез, делают кожу более упругой и эластичной, утверждает она. Источником цинка являются тыквенные семечки, говядина, яйца, фасоль, овсянка, гречка. В то же время витамины С и Е присутствуют в составе миндаля, авокадо, болгарского перца, картофеля, броколли, шиповника и черной смородины.

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Вдобавок Алехина посоветовала добавить в рацион грецкие орехи, авокадо и жирные сорта рыбы, поскольку упомянутые продукты содержат омега-3. «Они лучшие помощники в поддержании здоровья кожи. Омега-3 контролирует секрецию кожного сала, препятствует возникновению акне и предотвращает преждевременное старение», — пояснила врач.

В заключение эксперт добавила, что на красоту и здоровье кожи влияет метод приготовления блюд. Например, жареная пища провоцирует выработку сала из пор и увеличивают риск образования прыщей. Лучше всего есть продукты в сыром виде, готовить их на пару или отваривать, уточняет она.

В мае врач Екатерина Новикова перечислила главные причины появления прыщей на лице. По словам диетолога, вызывать воспаления могут молочные продукты, сладости, выпечка и сладкие фрукты. Кроме того, застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.

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Мария Винар
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