В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Кремль сообщил, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи совместные стратегические энергопроекты

Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоятся 5 августа в Сочи, среди прочего обсудит совместные стратегические проекты в сфере энергетики. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты руководителями двух государств на встрече в Тегеране 19 июля.

О том, что Эрдоган собирается посетить 5 августа Сочи стало известно 26 июля. Цели визита и другие подробности предстоящей поездки не раскрывались, однако сообщалось, что турецкий лидер задержится в России лишь на сутки.