Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в Египте осенью

АТОР: стоимость путевок на курорты Египта в октябре начинается от 122,9 тысячи рублей

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли оптимальную стоимость отдыха на курортах Египта после осеннего запуска «Интуристом» собственной полетной программы на прямых рейсах авиакомпании Azur Air. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщается на сайте организации.

По информации пресс-службы туроператора, вылеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду запланированы с 9 октября дважды в неделю, с 21 ноября перелеты стоят в расписании с увеличенной частотой до пяти раз в неделю. Кроме того, рейсы в Египет будут выполняться из Санкт-Петербурга с 3 ноября два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям, а также из Екатеринбурга со 2 ноября с вылетами по средам и субботам.

Что касается стоимости отдыха на курортах республики, компания предлагает недельные пакетные туры в октябре за 122,9 тысячи рублей. В сумму входит перелет на двоих по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх, проживание в отеле категории три звезды с питанием по системе «все включено». Цена на путевки с размещением в четырехзвездочных гостиницах начинается от 129 тысяч рублей, в пятизвездочных — от 134,2 тысячи.

Недельный отпуск в Хургаде для двоих туристов по программе «все включено» с вылетом из Москвы и проживанием в отеле категории три звезды в ноябре стартует от 140 тысяч рублей, в четырех- и пятизвездочных гостиницах — от 142,7 тысячи и 146,9 тысячи рублей соответственно.

Ранее в июле сообщалось, что российским туристам станет проще попасть в Египет — авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает прямые рейсы на курорты республики. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться со 2 августа из Москвы и с 4 августа — из Екатеринбурга.