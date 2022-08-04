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Кричавшим на детей россиянином с топором заинтересовалось следствие

Следователи заинтересовались мужчиной с топором, который кричал на детей в Иркутске

Кадр: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Следователи заинтересовались мужчиной, который пришел с топором на детскую площадку и кричал на детей в Иркутске — россиянин может стать фигурантом сразу двух уголовных дел. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 4 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Иркутской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 августа в Свердловском районе Иркутска. Очевидцы сняли на видео, как мужчина пришел на детскую площадку и кричит на подростков. Изучив видео, следователи организовали проверку по признакам преступлений «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». На данный момент устанавливаются и опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский уголовник зарубил товарища топором из-за спора о колонии. У распивавших алкоголь мужчин возник спор о колонии, в которой они оба когда-то отбывали срок. Спор перерос в конфликт, закончившийся дракой, во время которой 48-летний мужчина ударил оппонента сковородой по голове.

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Леонид Микуляк
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