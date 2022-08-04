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Майя использовали прах правителей для изготовления игровых мячей

Археологи INAH нашли свидетельства использования праха правителей майя для мячей тлачтли

Фото: Dtraveller Cancun / Flickr

Археологи Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) нашли свидетельства того, что древние майя использовали прах своих правителей в качестве наполнителя для мячей, использующихся в игре тлачтли. Об этом сообщает издание IFLScience.

Исследователи обнаружили 400 урн, содержащих смесь пепла, оставшегося от сожжения тел, каучука, угля и корней растений, во время раскопок храмового комплекса Тонина на юге Мексики. Тонина восходит к классическому периоду майя — с 500 по 687 год нашей эры — и имеет затонувшую площадку для традиционной игры в мяч, называемой тлачтли. Урны были найдены в склепе в восьми метрах под Храмом Солнца, где проводились ритуалы с прахом умерших правителей.

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На трех обручах для подсчета очков были обнаружены надписи, согласно которым тела трех древних сановников были отправлены в «Пещеру мертвых», где подверглись 260-дневному процессу «превращения». В частности, по резным фигуркам археологи идентифицировали Вака Чана Кахка, умершего 1 сентября 775 года, а также Ай Кололте, погибшего 1 апреля 776 года, и женщину по имени Кавиил Каан, умершую в 722 году. Сера из пепла, оставшегося после сожжения тел этих трех правителей, вероятно, использовалась для вулканизации каучука, из которого были изготовлены мячи.

Ранее сообщалось, что специалисты INAH в Мексике обнаружили каменную голову бога кукурузы во время раскопок древнего города Паленке — столицы Баакульского царства майя. Артефакт возрастом 1300 лет был найден в небольшом искусственном пруде, который считался вратами в Загробный мир.

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Александр Еникеев
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